De Kustwacht onderschept meer dan 3.000 kilo drugs

Posted in

De Kustwacht heeft afgelopen maandagochtend 11 november nabij Aruba een interceptie gepleegd in nauw overleg met het Openbaar Ministerie waarbij meer dan 3.000 kilo drugs is onderschept. De drugs zijn inmiddels op gezag van het Openbare Ministerie vernietigd. De zaak is aan internationale autoriteiten overgedragen voor verder onderzoek.

De Kustwacht verzoekt ondersteuning om onze zee en kustlijnen veilig te houden. Indien u als alerte burger verdachte praktijken op zee ziet, kunt u dag en nacht de Kustwacht bellen op het nummer 913.