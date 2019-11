18th Aruba Dolphins Invitational super exitoso. Riba dianan 1,2 y 3 di November 2019 a tuma lugar e campeonato di landamento pa atletanan local y internacional cu e nomber di 18th Aruba Dolphins Invitational. En total a participa 10 club di natacion cu no menos cu 219 landador na e campeonato aki, esta Bonaire Barracudas, Liga Santandereana de Natacion di Colombia, Typhoon, Sithoc, Orca y Bulado di Curacao, Stingray Swimming, Orcas Swim Team, Sports 4U y Aruba Dolphins di Aruba. Despues di un weekend largo y intenso varios di e landadonan a logra di drecha nan temponan personal den e diferente estilo y distancianan. Durante di e caredanan di e weekend, e atleta di Aruba Dolphins Braynsly Dirksz a logra kibra 2 record Arubano cu ta data for di anja 2009 I 2014 den 50m I 100m breaststroke den su categoria di 11- 12 anja. Pa locual ta meet record tabata tin un total di 15 record. High Point Trophy a bai pa esnan cu a logra acumula mas hopi punto den nan categoria: 8 & under: Gabrielle Johannes Maduro di Sithoc y Enrique van den Hengel di Aruba Dolphins. 9 – 10 aña: Mikaela Smith di Aruba Dolphins y Kenyon Raper Ricardo y Kaiser Stomp, ambos di Typhoon. 11 -12 aña: Saedy Martina di Bulado y Jayen Visca ı no di Typhoon. 13 – 14 aña: Britta Schwengle di Aruba Dolphins y Ronald Fun di Aruba Dolphins. 15 – 17 aña: Chloe Farro di Aruba Dolphins y Nathan Croes di Aruba Dolphins. Un biaha mas e equipo di Aruba Dolphins ta demostra dicon nan ta e mihor equipo di landamento aki na Aruba ganando e Campeonato cu no menos cu 6 di e 12 promer lugar nan pa e categoria individual. E ranking final di e equiponan participante a keda como lo siguiente:

1 Aruba Dolphins 1,789 punto

2 Stingray Swimming 1,295 ”

3 Typhoon Swim Club 822 ”

4 Sithoc Swim Club 388 ”

5 Orca Swim Club Curacao 314 ”

6 Bulado Swimming Club 250 ”

7 Liga Santandereana de Natacion 111 ”

8 Swimming Team The Orcas 72 ”

9 Sports 4 U 58 ”

10 Bonaire Barracudas 44 ”

Directiva di Aruba Dolphins Swimming ta gradici tur participante, comision organisador, comision di mayor, oficialnan y nos sponsornan: Banco di Caribe, Setar NV, Subway, AAA NV, Johnson’s Enterprises, RDA/FMSA, Kiwanis Club y High Performance pa e efecto nan di luz spectacular. Tur esnan cu a yuda haci e evento aki exitoso. Si bo ta interesa den e deporte di landamento bo por haya mucho mas informaction riba www.arubadolphins.com of nos facebook page Aruba Dolphins Swimming.