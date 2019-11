Gobierno a reuni cu Departamentonan: MESTER BAHA GASTO DI ‘OVERTIME’ DI GOBIERNO PA 2020

Recientemente CAFT a entrega na Gobierno un rapport di analisis di overtime den Gobierno. Minister President y Minister di Husticia a reuni cu e Departamentonan cu mas ta traha overtime. Esakinan ta Cuerpo Policial, KIA, Brandweer, Warda nos Costa, CEA, IASA y Aduana.

“Nos a duna e Departamentonan e analisis di CAFT cu e peticion pa nan indica cual di e recomendacionnan cu nan ta bay aplica mesora pa baha gasto di overtime y pues gasto di personal. E reto pa logra e norma di gasto di personal pa 2020 ta grandi y ta rekeri sacrificio di nos tur. Tambe den gasto di overtime. E overtime cu ta genuinamente necesario, claro cu nos lo paga, pero caminda e no ta necesario, mester corta”, Minister President a duna di conoce.

Minister President a indica cu e recomendacionnan di CAFTta varios, entre otro pa Departamentonan tin miho control ribaovertime y cuanto nan ta gastando teniendo cuenta cu presupuesto; pa pone un ‘cap’ di entrada pa traha overtime pacada empleado; condiciona overtime solamente pa esnan cu no tin AO; varia e werkrooster.

E gastonan halto di overtime ta wordo causa pa falta di personal, pero e Departamentonan tin e impresion cu tin tambecierto abuso ta tuma luga. Gobierno ta spera di por combati e abuso aki cu e recomendacionnan di CAFT.

“Un cos ta sigur, e gastonan di overtime di Pais Aruba ta aproximadamente 25 miyon florin, y esaki mester bahaconsiderablemente”, segun Minister President Evelyn Wever-Croes.

E sigiente reunion lo tuma luga dentro di poco y Gobierno ta spera di tin un posicion final den e problematica aki, pronto.

Nota di Pueblo: Si baha overtime ta ok, pero no lubida bo biahamentonan rond mundo tur siman na otro pais? Bo persona cu a critica e ex-premier su tanto biahamento y cu bo persona mes na inicio di bo gobierno a anuncia cu abo lo bay usa mas technologia pa spaar e cantidad di biahamento (awor bo mes ta biahando rond mundo tur siman na un otro lugar). Baha gasto den bo personal cu ta disfrutando di salarionan exhorbitante skirbiendo tur dia disparatenan yen di fout. Contratando pensionandonan cu ya tin hopi entrada pagando nan mas extra beneficionan. Esakinan sin conta e cantidad di bo mesun famianan cu ta riba payroll cu pagonan astronomico. When you want to cut the fat you have to start with yourself!