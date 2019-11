Minister Xiomara Ruiz-Maduro ta Robby Schouten pa documenta nos cultura y promove Aruba dignamente den exterior

Posted in

ORANJESTAD – Recientemente Minister di Cultura den nomber di Gobierno di Aruba a brinda un reconocemento na sr. Robby Schouten pa su bunita trayectoria brindando informacion y tarima virtual na nos Arubianonan rond di mundo.

Robby atraves di su conocido programa y tour Leu fo’i Cas tabata Aruba su social media promer cu esaki tabata existi mes. Leu fo’i Cas a brinda tarima na, entre otro, studiante y artista biba den exterior pa nan por keda den contacto virtual cu famia y amistadnan na Aruba y tur e otro islanan.

Ken ta Robby Schouten? Robby a cuminsa traha na un edad di 17 aña. Su prome trabou tabata ora cu ESSO-Club a scohe Robby pa presenta un programa pa Hubentud di Aruba pa un periodo di un aña na Radio Antiana. E programa tabata yama “Lago Go Go cu Robby”. Refineria Lago a traha un stage grandi den cura di Radio Antianana San Nicolas, unda bandanan live y cantenan di Aruba y di Antia Hulandes tabata duna un presentacion tur diadomingo merdia. Despues di esaki, cu 18 aña, Robby a bira e presentado mas hoben cu su propio show na Telearuba cu el a yama “Show di Robby”. E tempo ey caba Robby tabata presenta artistanan di Aruba y di e otro islanan di Antia Hulandes y di henter Caribe. Dos aña depues el a cuminsa cu su propio “Show di Robby” na Telecuraçao tambe, hunto cu un Boneriano Andres Coffie (d.f.m). Hunto nan a inventa y inicia e “Song Festival di Antia”.

E trayectoria y CV di Robby Schouten en berdad ta hopi largo. Robby tabata manager pa varios agrupacion y artista. El a promove artistanan procedente for di tur e islanan di Antia Hulandes, tanto den Reino como den Caribe y otro paisnan riba nivel internacional. Robby a biaha rond mundo y el a crea masha hopi trabou pa su mes y pa su empleadonan,

semper cu e meta di promove y yuda hende. Banda di su programanan na radio y television, Robby a cuminsa tambe cu su biahe y tournan den Europa, unda atrobe e ta duna oportunidad na nos hendenan di Caribe Hulandes pa bishita varios pais den Europa. Y via su programa di television e biahenan aki ta bira ‘E bentana pa nos por mira otro parti di mundo’.

Ta kende no conoce Robby su programa “Leu fo’i cas” for di 35 aña pasa te cu awor. Nos studiantenan cu tabata bay afo antes, ta via “Leu fo’i cas” nan ta laga nan famia mira con nan a yega Hulanda y manda saludo pa nan famia naAntia Hulandes e tempo ey. Robby ta e prome persona cu a duna nos hendenan e oportunidad di comunica cu otro virtualmente. En realidad Robby a cuminsa cu ‘social media’ prome cu ‘social media’ mes a cuminsa.

“Leu fo’i cas” tabata y te ainda ta nos ‘social media’. Via “Leu fo’i cas” nos por mira video di nos famianan ta keiro na Europa. Y te ainda nos famia- y studiantenan na Hulanda ta usa “Leu fo’i cas” pa manda saludo pa nan famianan na Aruba.

Banda di tur e cosnan cu Robby ‘a y ta’ haci, e ta conta nos cu Robby ta papia frances y aleman tambe, en total 6 idioma. Ademas Robby tabatin un temporada cu el hinka masha hopi tempo pa e siña papia e idioma Ruso. Robby tabata motor tambe tras di hopi talento di Aruba y Corsow y sigur a sa di brinda apoyo y guia na un gran artista sr. Tony Sherman cu e ta considera como un yiu. Pa e motibo aki tambe como sorpresa, Tony Sherman tabata invita pa forma parti di e reconocemento na Robby cantando e canticanan cu Robby mes a yuda compone.

Pronto e acto di reconocemento lo wordo transmiti via TeleAruba. Masha pabien Robby y danki pa tur e trabou bunita di mas di 50 aña.