Dienst Landsrecherche tin number di telefon nobo / Dienst Landsrecherche heeft nieuw telefoonnummer

Posted in







Dienst Landsrecherche tin un number di telefon nobo y ta alcanzable desde awe riba e number 281-3549. E number di fax si a keda mescos, esta 582-0309.

Dienst Landsrecherche por wordo contacta durante oranan di oficina den siman di 8’or di mainta te 4.30’or di atardi.







De Dienst Landsrecherche heeft een nieuw telefoonnummer en is vanaf heden te bereiken via het nummer 281-3549. Het faxnummer is gelijk gebleven, namelijk 582-0309.

De Dienst Landsrecherche is gedurende de week tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Dienst Landsrecherche tin un number di telefon nobo y ta alcanzable desde awe riba e number 281-3549. E number di fax si a keda mescos, esta 582-0309.

Dienst Landsrecherche por wordo contacta durante oranan di oficina den siman di 8’or di mainta te 4.30’or di atardi.