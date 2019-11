Mal maneho den Guarda Nos Costa keto bay causando problema cual polisnan mester bay resolve.

Posted in

Manera ta conosi atrobe Guarda Nos Costa ta hayando mal nomber y mal imagen debi na e maneho inhumano y inhusto di parti esnan den top. Esnan pendiente pa deporta ta haya nan mes forza na un situacion cual no ta apropia pa ningun hende. Tur esaki debi na e desicionnan robez tuma door di e hefe encarga y cu bendicion di e minister concerni cual sa bon bon cu esaki no por. Illegalnan deteni cual ta sperando nan dia di expulsion. Illegalnan cu ta huy y cada biaha polis mester bay yuda controla e situacion. Esaki NO POR!