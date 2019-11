Varios patruya a bay na Santa Martha pa un pelea formal entre rumannan

Diaranzon anochi a drenta informe di un pelea formal na un cas na Santa Martha unda hasta auto a hera dal un mama cu a core cruza caya huyendo pa e problema, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e mama ta pasando den un dolor na man di yiunan cu a daña henter su anochi na Santa Martha. A manda Polis pura na Santa Martha pa un pelea pisa andando entre un grupo di famia. Tambe a drenta informacion cu tin un señora cu sali na careda di cura y auto a dale riba caminda. Ora cu Polis a yega na e adres a topa cu algun ruman den discusion y mama cu tata tambe tabata presente. Ta resulta cu un ruman homber cu problemanan di adiccion y cu a caba di sali di recuperacion di adiccion tabata drumi pafo cu telefon di e tata ta hunga wega. Na dado momento un otro ruman mas chikito cu ta biba den cercania a yega y cuminsa reclama esun riba vloer dilanti porta pafo. E ruman mas chikito fam Dubero kier a agredi esun riba vloer. Aki cos a bay for di man pasobra e chikito a bay coy un biga pa asina dal e grandi. Danki Dios e cos a caba sin resultado fatal. Mama a hinca su mes mey mey di e yiunan pa asina purba para e problema y evita agresion. Polisnan a yega rapidamente. A atende mesora cu e rumannan. Un otro ruman mas trankil tambe a presenta y purba interveni y calma e mama. Finalmente Polis a bisa e ruman chikito pa e bandona e cas. Ora cu el a bandona e cas a pidi tur hende pa keda trankil pasobra nan no kier bin mas na e adres. Si bolbe lo mester bay over na detencion. E mama a splica cu e no ta sinti su mes safe na cas y cu kier busca un otro caminda pa bay sosega su curpa. Asina mes a pidie pa keda trankil pasobra lo no tin mas problema.