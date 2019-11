Reforma financiero pa sector di enseñansa Trayecto di implementacion di e recomendacionnan ta den fase inicial

Oranjestad, 6 di November 2019

Segun calculacion mas di 285 miyon florin ta wordo gasta den e sector di enseñansa cada aña. Sinembargo no tin un conexion concreto entre e gastonan pa enseñansa y e calidad di enseñansa.

Entre e puntonan di atencion fiha pa e temporada di gobernacion 2017-2021, Minister di Enseñansa, Ciencia y Desaroyo Sostenibel (MinECD) a identifica e necesidad pa señala e deficiencianan den e proceso di subsidio actual.

Un proceso di subsidio “ideal” mester ta ciclico y ta contene varios elemento importante manera reglanan di subsidio y otro ley y regulacionnan relevante, cu ta keda (re)evalua periodicamente y ahusta of amplia unda ta necesario. Maneho mester sirbi como e base pa determina e necesidadnan. E criterianan di evaluacion mester ta conoci y transparente. Mester tin amplio comunicacion entre e partidonan envolvi y e proceso mester keda monitoria structuralmente.

Nos proceso di subsidio di enseñansa actual ta carece riba diferente punto clave, un di nan ta e capacidad pa midi e resultado di e inversion cu pais Aruba ta haci den enseñansa a traves di subsidio.

Consecuentemente, na aña 2018, MinECD a acorda inicio di un proyecto pa mehora y optimalisa e maneho financiero pa e sector di enseñansa na Aruba.

Transcurso di e proyecto

E punto di salida ta pa e trayecto di mehoracion y optimalisacion tuma luga na un manera practico y participativo, caminda tur stakeholder tin un aporte significante, cu ta haci cu nan por reconoce nan mes den e proceso di cambio.

E sector di enseñansa consistiendo di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA), Dienst Inspectie van het Onderwijs (DIO) y 11 Directiva di Scol cu ta maneha 94 scol a wordo scucha den diferente sesion pa asina por verifica e informacion compila. Den e trayecto a inclui tambe e Comision SDG Aruba.

Inicialmente a inventarisa y analisa e situacion actual, e percepcion, e interpretacionnan y e urgencia cu tin dentro di e sector. Tambe a determina e complexidad y coherencia di e structura di e sector di enseñansa.

Den e sesionnan cu DEA y DIO a busca pa haya un bista di e funcionalidad y habilidad di e departamentonan pa cumpli cu e tareanan den liña cu e ley y regulacionnan cu ta aplicabel. Tambe a sondea di ki forma ta midi e relacion entre e gastonan (financiero) y e resultado.

A haci un “Fit Gap Analysis” pa conclui kico e diferencianan ta entre e metanan cu kier logra y e estado actual di e sector. E “Gap” a conduci na recomendacion pa ahustacion y cambionan necesario pa un funcionamento optimal di e sector pa loke ta trata gastonan / uzo di e recursonan financiero.

1E resultado y recomendacionnan a keda describi den e rapport “Vertaalslag onderwijsbeleid naar meetbare indicatoren” cual recientemente a keda aproba den Conseho di Minister.

Luna pasa a informa e seccionnan concerni di DEA y DIO y e Directivanan di Scol, ampliamente riba e resultado, recomendacionnan y nan rol den e siguiento pasonan di e proyecto..

E recomendacionnan

E recomendacionnan haci den e plan aki ta inclui pasonan pa cumplimento cu ley y e regulacionnan, principionan di bon gobernacion, cumplimento y integracion di e indicadornan, maneho financiero, sinergia, un plataforma pa enseñansa y un mecanismo di sosten pa e sector di enseñansa.

E transformacion ta encera un cambio di (crecemento for di) administracion di gasto y control di credito di e fondonan di subsidio pa un maneho financiero di e presupuesto di e sector di enseñansa.

Cu un bon maneho financiero por anticipa, indica tendencia, maneha risico y basicamente planea riba base multi-anual.

Implementacion di e recomendacionnan lo mester conduci na un mecanismo di sosten optimal pa e sector di enseñansa cu ta inclui responsabilisacion, organisacion di “checks and balances” y coleccion di dato.

Consecuentemente esaki mester conduci na decisionnan di maneho basa riba hecho, guia optimal di e directivanan di scol y otro stakeholders, uzo eficiente di e recursonan financiero y midimento efectivo di e metanan y e resultadonan.

E meta principal di e reforma financiero ta pa logra saca e maximo resultado for di enseñansa cu e medionan financiero cu pais Aruba ta inverti den e sector a traves di subsidio.

E proyecto di implementacion ta wordo carga y ehecuta pa Departamento di Enseñansa y Dienst Inspectie van het Onderwijs, cu sosten di Ministerio di Enseñansa. Den e siguiente 18 luna kier logra pa crea hunto cu e directivanan di scol un base solido pa maneho financiero pa e sector di enseñansa cu por sirbi pa mehora e calidad di enseñansa manera stipula den e Plan Educacion Nacional (PEN 2030)