Un anochi inolvidabel cu diferente banda local

Gio 93 ta celebra 20 aña di cerbes Balashi

ORANJESTAD, Aruba – 6 di November 2019: En conexion cu 20 aña di cerbes Balashi, e evento conoci como “Paranda di Balashi” a inicia cu super bon ambiente na Linear Park cu bandanan invita di Corsou. Den cuadro di celebracion di cerbes Balashi, a banda Musical Time a acerca Balashi pa bin bek pa prome biaha cu Gio 93 na Aruba despues di basta tempo.

Rowald Werleman, e Embahador di cerbes Balashi, a expresa cu nan ta orguyoso di a cera cabes hunto y bin cu e banda dia 30 di November proximo na Balashi Beer Garden. Lo tin e fiesta aki den nan propio cura di cas, cu ta e 20 aña di celebracion di Balashi. Hopi hende ta puntra si esaki lo tuma luga na Beer Garden, pero lo comberti e parkinglot di e Beer Garden Arena cu un stage grandi, cu seccion VIP, general y yena di ambiente.

Den e celebracion no lo lubida riba e bandanan local cu semper a sostene cerbes Balashi, cu lo forma parti di e line up. E bandanan cu lo presenta ta DLS cu un line up completamente diferente e anochi aki, Musical Time cu lo cumpli 40 aña otro aña y ta den pleno celebracion, hunto cu Sound & More.

Leo Rodriguez di Musical Time a bin cu e idea pa bin cu un fiesta prome cu fin di aña. Hunto cu su bon amigo Gibi a bin cu e idea, aunke tin mas opcion pa otro aña p’e celebracion di 40 aña y a bin cu e opcion di Gio 93. Pa despues di 20 aña Gio no tabatin e formacion pa por a bin cun’e.

Hopi hende tabata puntra pe, pero Musical Time a haci e contacto y e persona ta liber p’e weekend ey. E cherry riba e bolo ta cu a invita Rasta Le. E fiesta aki lo ta inolvidabel y p’esey ta invita tur hende pa busca nan carchi trempan, pasobra e arena aki lo por carga solamente 2 mil persona.

Brouwerij Nacional Balashi y Tropical Bottling Co. ta invita tur hende pa yega dia 30 di November proximo na Balashi Beer Garden Arena pa disfruta di Gio 93. Reserva carchi VIP na 594-0129 despues di 2:00pm, pa carchi general pasa na CITGO Esso Ville y CITGO Boulevard.