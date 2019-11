DOUBLE HEADER DI DOMINO NA 99 BAR & RESTAURANT!!!

Calabas – E weekend aki lo ta uno sumamente interesante den mundo di domino na Aruba. Manera un y tur sa caba, asina fin dia aña ta yegando, 99 Bar y Restaurant ta yegando na su “climax” den competencia di domino! E fin di siman aki lo ta bay tin nada menos cu’n tremendo double header den e unico y exclusivo Domino Square Garden na mundo, esta e conicido 99 Bar y Restaurant na Calabas, e unico luga na mundo caminda “nan” no ta “stand by” si no “dal bay”!

E prome encuentro candela candela ta entre nada menos e team di cas, esta Team 99 contra e durisimo Team Balashi Knights, e team cu astronan internacional! Diabierna awo 8 di november cuminsando pa 8’or di anochi, Han y su 99 “boefjes” nan lo mester bay enfrenta un weso duro den Team Balashi Knights!

Diasabra awor dia 9 di november, otro sambombaso di bataya lo start pa 8’or di anochi ora nada menos cu e team miho uniforma di hemisferio occidental, esta Team Snor, enfrenta the new team on the block, esta team Bena di Koper!! Ayayay shonnan, Snor a acsepta e challenge y ojo con esto, pasobra prijs di koper lo subi ora e bena di koper cuminsa produci waya y tubo diasabra awor cuminsando pa 8’or di anochi na 99 Bar y Restaurant! Manera semper shonnan, e bar lo ta sumamente bon surti y na prijs di famia y e platonan completamente gratis di snack lo bula manera UFO diabierna y diasabra awor! No solamente esey, pero wanta duro shonnan ya cu Ron Tropical lo ta bay ta presente cu su fabuloso chicas pa presenta e rom di mas dushi y duna fanaticonan y hungadornan chance pa gana premionan fabuloso! Shonnan amante di domino spectacular, no perde e oportunidad akidiabierna awo cuminsando pa 8’or durante encuentro Team 99 vs Balashi Knights, y diasabra awor cuminsando tambe pa 8’or di anochi ora Team Snor enfrenta Team Bena di Koper! Yegaaa!!