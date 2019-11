Minister Ruiz-Maduro a reuni cu expertonan Arubiano riba e tereno di Economia Circular

Posted in

ORANJESTAD – Diabierna ultimo Minister di Economia a reuni cu srs. Kevin de Cuba y Aymon Keith di American Sustainable Development Foundation (ASDF) y Circular Economies Platform for the Americas riba e tema di economia circular. E ultimo aki ta un plataforma di Economia Circular na unda profesionalnan di diferente diciplina ta reuni pa yega na solucion y methodo con pa haci e stap pa bay for di un economia linear manera nos conoce awor pa un economia circular di cual nos futuro lo bay depende di dje.

Economia Circular ta un topico cu mas y mas nos mester bay orienta nos mes riba dje paso nos sostenibilidad como Pais y nos bienestar como hende lo bay depende di un economia cu ta dirigi pa saca lo maximo for di nos recursonan. Nos mester bay enfoca pa reduci consumo, reusa y recicla producto, enves di importa, usa y benta afor.

E mandatario a sigui trece dilanti cu Economia Circular ta exigi un cambio di nos pensamento y pa esaki nos mester educa nos mes mas riba e tema aki. Pesey ta apoya e iniciativa di ASDF pa Aruba ta sede otro aña di e conferencia pa e plataforma di economia circular di Americas. Esaki sigur lo yuda pa crea mas conciencia y conocemento riba e topico di economia circular na Pais Aruba.

Un gradicimento na ASDF pa comparti nan experticio cu Aruba. ADSF a yuda traha riba e documento strategico ‘Circular Economy Vision 2050’ pa Aruba por bira un Pais sostenibel basa riba un economia circular na 2050. Banda di esaki ASDF ta yuda den e comision technico cu ta traha riba e implementacion di e 17 metanan di sostenibilidad di Nacionnan Uni na Aruba.