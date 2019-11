Accidente cu impacto basta fuerte na Dadelstraat

Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu impacto fuerte na Dadelstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. na yegada di e patruya a bin compornde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda cu e chauffeur di un Lexus biniendo for di Pampoenastraat no a ni para mes y a bay directamente dal riba un pick-up cu tabata bini for di nort riba Dadelstraat manda esaki dal na e rand di acera destrui e 2 wielnan na banda drechi di e pickup. E impacto tabata uno basta fuerte pero asina mes afortunadamente ningun hende a resulta herida.