Aruba One Happy Island Lions Club ta invita comunidad:

RIFA DI AUTO CU ANIMACION DI GAITA DIA 1 DI DECEMBER 2019 NA CENTRO DI BARIO TANKI LEENDERT

Bin pasa un rato den ambiente di fin di aña y yuda nos yudaesnan den comunidad cu ta den necesidad.

ORANJESTAD – Diadomingo 1 di december proximo Aruba One Happy Island Lions Club lo tin sorteo di Auto na Centro di Bario Tanki Leendert pa 7 ‘or di anochi. Lo tin un actividad cu presentacion di Grupo di Gaita y asina trece animacion cu musica di fin di añacomo tambe un bar y cushina bon surti. Ademas lo bay tin sorpresa pa nos muchanan. Tur esnan cu ainda no a haya e oportunidad pa cumpra e rifa, bo tin e oportunidad ainda, un danki ta bay na tur esnan cu ya a contribui caba, corda warda bo ticket bon. Durante e fin di simannan nos dilanti nos miembro- y boluntarionan lo ta na diferente puntonan strategico naAruba asina dunando oportunidad na comunidad pa duna nan contribucion na nos rifa di solamente 5 florin pa ticket caminda bo por gana como prome premio un Auto Hyundai Eon 2019 nobo, segundo premio un Estadia di un fin di Siman na un hotel local y tercerlugar un ticket pa 4 persona por disfruta un dia riba De Palm Island. Tur fondo recauda lo wordo inverti den proyectonan na bienestar di comunidad. Pa mas informacion y buki di rifa por tuma contacto nanumber 746-0428 of 594-0043. Un biaha mas danki pa e cooperacion y comprension y ta pidi tur esnan cu yatin nan ticket pa warda esaki bon pa dia 1 di decemberproximo. Hopi danki y suerte na un y tur, nos ta sperabo cu bo famia dia 1 di december na Centro di Bario Tanki Lendert.