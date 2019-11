Hopi premio durante anochi di “Halloween” den Stellaris Casino

Oranjestad, 4 November 2019: Na comienso di luna di october, Stellaris Casino a lansa su promocion pa “Halloween” cu un total di 20 mil dollar na premio cash, reparti semanalmente. Yazira Javois-Feliciana, Director of Marketing and Slot Performance di Stellaris Casino, a splica cu tur siman clientenan participante por a cualifica pa un chens pa gana premionan cash. E reaccion tabata asina grandi entre e hungadonan, no solamente nan tabata clasifica tur siman pa participa pa un torneo caminda cu nan lo por a gana premionan cash, pero tambe tabata ricibi freeplay riba nan account pa por hunga riba anochi di e promocion.

“Freeplay” ta masha popular entre e hungadonan, pasobra ta hunga, ta clasifica, ta ricibi un freeplay pa hunga henter anochi y cu chens pa gana premio cash. Esaki tabata parti di e campaña durante henter e luna di october. Diahuebs ultimo, riba anochi di Halloween, a culmina cu premionan grandi y tambe freeplay pa tur cu a clasifica durante henter october.

A cera e campaña mas grandi y mas special, no solamente cu tabata Halloween, pero a conclui den un fiesta hunto cu Buleria den Stellaris Casino y tambe cu unlimited mojito estilo “All you can drink”. Tabatin un orange mojito pa tur huesped como Welcome Drink y por a tum’e tambe como nan bebida preferi henter anochi.

Pa e luna di november ya ta preparando caba un promocion similar pa clientenan cu premionan cash basta gordo, den preparacion pa fin di aña. Manera tur hende sa, Stellaris Casino ta e unico casino na Aruba cu ta duna su clientenan e miho Xmas basket. Debi cu esaki ta popular, lo bay enfoca den luna di november, prepara su clientenan pa participa, hunga y clasifica pa por ricibi nan Christmas basket den luna di december regalo.