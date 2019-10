Polis a intermedia: homber a menasa ruman cu morto

Diaranson den oranan di merdia Polis a bay na un adres den Companashi pa un problema familiar cu ta saliendo di man.

E Polisnan a yega unda cu e persona cu a yama warda pa asistencia a conta e polisnan kico tabata e problema. Segun por a compronde, e mes no ta biba eynan, pero ta bin bishita su mama, un persona di edad caba. Pero e problema en realidad no tabata cu e mama mes.

Segun e señora a splica e Polisnan, su ruman homber kende ta biba na e cas a menas’e cu morto. E ruman homber na su turno a bisa cu e kier pa e ruman muhe laga su mama na paz. Cada biaha e ta bin pidi e mama cos of placa, cual no ta na su agrado. A cuminsa un pleitamento y e mama a bay trata di interveni pero e ruman homber den su rabia a lansa algun menasa direccion di su ruman. “Si bo no a menasami cu morto mi lo no a yama Polis,” ta loke e ruman muhe a conta eybou. E Polisnan a trata di intermedia y calma e situacion.