BIBA LEKKER KETO BAY NUMBER UN!!!

Calabas – Shonnan, pildo di curazon y preccion a caba na Aruba! Diasabra ultimo n’e unico y exclusivo Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant na Calabas/Kudawecha, tabata tin un bataya di domino cu lo drenta historia como “The Chill Thrill at Calabas”!! Dos team cu hungadonan estilo super bakia a enfrenta otro pa wak kende ta “The Next Team To Beat”!! Nada menos cu Team Red Stone di Ayo a challenge e team na cabes actualmente na 99 Bar & Restaurant, esta Team Biba Lekker. Esaki ta e team cu ya varios team a purba pasa nan un “sugar tax” pero keto bay ta dal den bashi! Esaki ta e team cu a duna Team Snor diabetes poco tempo pasa!

Custumber ta na 99 Bar & Restaurant ta cu e tipo di bataya nan aki normalmente ta yen di fanaticada y cu’n ambiente electrificante, pero e biaha aki adrenalina a bay sky high y ta varios curazon tabata mester eerste hulp. Team Red Stone a bin cu gang di cheer leader femenino cu ta grita entusiasma di tal forma cu bisiñanan a lanta pensando cu esaki ta un anochi di passion na 99 Bar!! Cos tabata hot shonnan! Adrenalina tabata core manera rooi di Boegoeroei n’e retonde nobo di Noord! Mano a mano e wega tabata bay. Biba Lekker ta clausura prome tempo cu’n bentaha di 11-9, pero manera bel a bati despues di pauze, Red Stone ta ataca feroz acompaña p’e gritonan di nan gang di cheer leader! Cos ta tight! Score ta empata na 17-17, y e atmosfera ta yena cu lamper cu strena ora Team Red Stone su “angelitanan” halsa voz bay un octaaf mas halto! Manera nan ta bisa na Hulanda, “Één naar zee, één naar het strand”, ora cu score ta sensacionalmente empata na 20-20! Por ultimo e super heroe di Team Biba Lekker, nada menos cu “the captain himself” Tony Trimon, ta manda Hilti pata pata den piedra di Red Stone y ta caba e bataya epico aki cu score sensacional di 21-20! Shonnan bou preccion enorme di gritamento histerico di “las Chicas de La Piedra Roja”, toch Team Biba Lekker ta mantene nan “cool” y ta logra “edge” Team Red Stone cu 21-20! Otro anochi sambombaso di domino high class na e unico Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant na Calabas!