Van transportando hendenan special a sali dilanti auto na e cruzada di Mondi Fierno

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu varios hende herida na e crusada di Mondi Fierno, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e Van di transporte di personanan special tabata biniendo for di Rooi Frances pa subi na e crusada ya menciona y no a duna preferencia na un Kia Rio cu e consecuencia cu e vehiculo aki no por a evita e impacto y a bay dal den e Van. Den e Van tabatin 5 persona, kendenan a resulta levemente herida y a spanta pa e sucedido. A keda combersa cu nan y trankilisa nan. Daño material tabata bastante.