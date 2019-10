Mucha muher Boneriano di vakantie na Aruba seriamente herida den un accidente na costa norte!

Posted in

Dialuna merdia a drenta informe di un accidente basta serio unda un UTV a bolter banda di Conchi, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe e equipo di bombero. Despues di basta rato ta busca den e area di Conchi y ningun hende tabata sa di esey a drenta un otro informe di cu no ta eynan e accidente ta pero ta pariba di Kapel Alto Vista, mesora a desvia e instancianan concerni na Alto Vista. E ambulans tabata e prome cu a yega na e sitio y a nota un victima femenino cual a bin resulta di un turista di Bonaire cu a bini pasa un dushi vakantie na Aruba cu algun amistad y recoriendo e caminda “offroad” na dado momento haciendo maniobranan e utv a bolter y un di e baranan cu ta wanta e dak a cay riba e pia di e muher y a kibra esaki den un forma abnormal lagando e mucha muher ta pena di dolor. E paramediconan di e ambulans a atende e victima cu tur delicadesa y urgencia necesario y a transporta e victima pa hospital. Te na e momentonan ey polis mes no a presenta ainda na e sitio. Nos ta desea e victima aki un pronto recuperacion. E victima ta yiu di un personahe prominente na Bonaire y apenas diadomingo esta ayera a yega Aruba pa pasa bon y awor cu e accidente aki no tabata locual ela desea.