Guarda Costa di Caribe a rescata velero “Beyond Infinity”

Afgelopen donderdag kreeg de piketofficier op Aruba een melding via de centrale post dat een zeilboot in de problemen was en assistentie nodig had. De zeilboot, Beyond Infinity bevond zich op dat moment in de buurt van Rogers Beach met 3 personen aan boord. De Metal Shark van de Kustwacht werd snel ingezet om het vaartuig dat op drift was geraakt naar Baracadera te slepen. De kapitein van de zeilboot verklaarde dat ze vanuit Aruba onderweg naar BVI waren toen ze problemen met het zeil kregen. De kaptein besloot daarop om met de zeilboot naar Aruba terug te keren. Eenmaal bij Aruba kregen ze ook motorproblemen waardoor de boot op drift raakte en bijna op het rif strandde. De personen waren blij de Kustwacht te zien en zijn allemaal ongedeerd aan land gebracht.