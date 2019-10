No ta pornada ta prohibi pa drift riba caminda publico, chauffeur a drift dal riba auto despues a core bay

Posted in

Diadomingo mainta den careda di 5’or un RHD color shinishi tabata haci show dilanti di Molen. E tabata keinta tire pa basta rato y tur hende a paralisa ora e tabata dunando su show di keinta tire. Despues di keintamento di tire el a sali y cuminsa drift, pero ey ta caminda cu e chauffeur iresponsabel a perde control y bay dal den den un KIA Sportage cu tabata para den direccion contrario, e Sportage tabata wardando e chauffeur cu e RHD caba di keinta tire pa e por sigui move pero esaki no tabata e caso. E RHD shinishi ta numera A-47604 di un modelo Silvia. Despues di e impacto e no a para, el a hit and run. E chauffeur di Sportage a core bay su tras pero sin resultado.