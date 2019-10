Hoben poco bebi y cansa a bay dal riba borchi propaganda

Diadomingo madruga a sosode un accidente unda un hoben chauffeur no a calcula bon y a bay dal un borchi di propaganda na e cruzada Engelandstraat/Frankrijkstraat. E hoben aki a bisa Polis honestamente cu el a bebe y cu e ta bou influencia di alcohol. Mirando cu niun otro hende of auto tabata envolvi, polis no a detene. E hoben un poco cansa no a calcula bon y a bay dal den un borchi di propaganda cu tin na e crusada. E vehiculo cu e tabata core ta e Ford Figo numera A-22512. Daño material tabata basta.