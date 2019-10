Chauffeur tabata core irresponsable riba caminda anto cu su lusnan paga!

Posted in

Diadomingo madruga un ciudadano atento a bati alarma na Polis cu un Hyundai Accent color blanco tabata core hopi malo y cu luz paga. E ciudadano aki tabata sigui e Accent for di un distancia largo. El a conta nos cu e dicho auto aki casi a subi rotonde di Las Americas. El a sigui core te cu rotonde di Wendy’s na boulevard pa djey lora bin bek y bay para na Citgo Boulevard. Ey ta caminda cu Polis a topa cun’e. Polis no a detene e dama chauffeur. Tabatin tambe un persona masculino den auto. Ambos a wordo hinca den auto di Polis y transporta pa Warda, na unda cu lo laga nan supla. No ta conoci si e personanan aki a surpasa nan limite.