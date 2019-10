Preventief foullieren tabata na vigor diasabra anochi enconneccion cu celebracion di Halloween

Posted in

Diasabra anochi e Polisnan di districto 1 (Oranjestad) a tene un control general severo. Nan tabata en buskeda di droga y arma. Nan accion tabata Na diferente areanan. Nan a tene e control aki na Tanki Leendert, Waf di APA na Oranjestad y algun otro sitio mas. Varios boet a cay, pa entre otro: maneha vehiculo sin un rijbewijs, no tin seguro na ordo, number di auto no ta paga fulL aña y hopi mas. Detencion tambe a cay durante nan control. Cu cooperacion di CEA pa transporta e detenidonan pa Warda di Polis. E cantidad di boet cu a cay no ta conoci ainda pa nos. Pero segun informacion cu nos a logra haya ta cu, e accion tabata fructifero. Nos por a nota tambe cu e districto di Noord tambe a tene un accion di listramento preventivo den area di hotzone.