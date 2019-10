A bati alarma na Boroncana pa un persona cu no ta reacciona, ora polis y ambulans a yega e persona a bin bij y a core cu nan tur!

Diasabra madruga a drenta informe di cu nan a yega cas na Boroncana cu un persona cu no ta reacciona, a bati alarma y mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu di berdad e persona no ta reacciona y a pidi e presencia di ambulans cu mas urgencia. Na yegada di e ambulans nan a aplica un maniobra y milagrosamente e persona a bin bij y a bira HULK y a core cu tur hende eynan y a reclama cu e no mester di nan y pa nan bay for di eynan. Pa nan mesun seguridad y pa trankilidad nan a bandna e sitio.