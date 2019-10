Potretnan bieu pa coleccion nacional

Posted in

Departamento Arubiana di Biblioteca Nacional Aruba a ricibi for di man di sr. Jose Miguel Donata, autor cu un pasion pa historia di Aruba, un bunita coleccion di 34 potret cu ta duna un bista di e cantidad di awa na Aruba y e destruccion cu e horcan Janet a causa na september 1955. E potretnan ta saca pa Frere Joseph Theodorus Du Bois, mihor conoci como Frere Chikito.

Na Dept. Arubiana nan ta aprecia e gesto di sr. Donata,aportando asina na coleccion nacional di potretnan cu ta ilustra parti di nos historia y haciendo nan accesibel pa tur cu ta interesa.

Hopi hende por ta ainda tin potretnan of documentonan warda na cas den cashi of den caha cu ta di balor grandi pa conocemento di nos historia y cultura. E peliger grandi na nos isla pa tipo di material asina ta e clima cayente y humedad. Ematerial ta degenera y por bay perdi pa semper locual ta un perdida grandi pa nos herencia documental.

Un di e tareanan principal di Biblioteca Nacional Aruba ta pa yuda salvaguardia y haci accesibel nos herencia cultural pa nos awor aki y pa generacionnan cu ta bin. Un manera pa salvaguardia e material ta pa warda e material na un sitio cu temperatura adecuado, digitalisa e material y documenta esaki corectamente. Esey ta locual ta haci na departamento Arubiana cu coleccionnan di potret, pero tambe cu otro colecionnan audiovisual, documento y publicacionnan cu ta vulnerabel.

Personanan cu tin coleccion di potret of documento cu balor historico pa Aruba na cas por tuma contacto cu departamento Arubiana na telefon 582-6924 of via email digital@bibliotecanacional.aw. E coleccion di Frere Du Bois ya caba ta digitalisa y por mira e potretnan den colecciondigital http://bna.aw/digital/?frere-chikito.