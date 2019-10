Gratis: Dr. Carlos Guerrero un biaha mas na Aruba cu charla interesante cu por cambia bo bida por completo

Posted in









Dokter Carlos Guerrero Silva no ta un persona desconoci na Aruba. Algun luna pasa el a tene un charla sumamente exitoso na MFA na Paradera riba e tema di stemcell. E biaha aki, e lo tey un biaha mas na Aruba cu un charla interactivo dialuna awo, dia 28 di october na Holiday Inn, Las Palmas Ballroom, for di 7’or pa 9’or di anochi. E ta entrada gratis.

Tema di e encuentro aki lo ta: “Mehora bo calidad di bida cu Stemwell”.



Un encuentro special



Durante di e encuentro aki ta bay tin hopi noticia nobo y hopi bon cos cu lo bay bin pa otro aña cu e tratamentonan pa dolor, pa artrosis, pa artritis for di e Instituto Stemwell. Por conta cu pa otro aña lo bay tin un clinica hopi mas grandi pa tur pashent cu ta bin for di Aruba.

Ta bay tin algun sorpresa tambe pasobra entre e asistentenan ta bay tin algun descuento pa algun persona cu ta confirma cu nan kier bin e aña aki y na principio di otro aña. Tambe ta bay regla tratamentonan manera expansion celular, camara hiperbarica, diferente otro terapia cu nan ta bin incorporando. A medida cu ta bin tecnologianan nobo riba campo di medicina di stemcell, Stemwell semper lo bay tey na prome luga, comprondiendo cu esey ta un necesidad ta semper cu lo miho y cu e mayor siguridad pa tur pashent.



Bon feedback



Dr. Guerrero a menciona cu e feedback tabata fantastico. Mirando e reaccion nan a keda super contento y ta pa e motibo aki a dicidi haci’e na Holiday Inn caminda cu tin hopi mas luga pa acomoda e publico. E reaccion tabata espectacular. Hopi pashent a bin y vooral esnan cu a bin, algun di nan ta bin duna testimonio riba tur loke nan a experencia na Colombia, caminda cu nan a bin ta sufri di dolornan cronico cu no tabata laga nan ni cana, ni drumi y despues di e terapia inicial di 15 dia na Colombia, a cambia nan bida.

Algun di nan ta bay declara y e publico por a mira y sinti y por papia cu nan, tambe cu dr. Guerrero. Tambe por papia cu dr. Howell, cual ta un Arubiano, cu ta traha pa un tempo caba na Stemwell.

No tin problema di comunicacion, segun dr. Guerrero. Dr. Howell ta comunica naturalmente na Papiamento y dr. Guerrero mes por comunica tanto na Spaño como na Ingles. Instituto Stemwell tey pa sirbi y hiba un biaha mas bienestar y salud pa tur hende na Aruba.



Un encuentro interactivo





Manera ya indica, e encuentro lo ta di 7’or pa 9’or di anochi. Loke a cambia e biaha aki ta e metodologia. Nan lo mustra rapidamente e proceso pa esnan cu no conce y lo tuma mas tempo ricibiendo e preguntanan di tur hende cu ta bay tey presente. Loke nan lo bay haci cu nan lo bay skirbi e preguntanan y nan lo pasa dr. Guerrero. Di e manera aki tur pregunta por bay ta contesta na un manera cla, manera semper nan ta haci. Si tin algun duda, e dokter ta tuma su tempo despues di e encuentro, pa asina por haci algun pregunta adicional y entre e novedadnan cu tin, lo bay tin inscripcion directo e mesun anochi, pa e pashentnan cu en realidad cu kier bay tuma e tratamento, di e manera aki, e dia siguiente, tur esnan cu ta sigura nan cupo pa e tratamento, lo bay topa cu e dokter, caminda cu lo bay haci tur asesoria pa nan tratamento una bes cu nan a tuma e decision. No por perde e evento aki. Tin hopi sorpresa. Ta bay tin descuento, ta bay tin algun rifa di tratamento di algun cos hopi novedoso cu tin pa tur hende na Colombia.



Situacionnan presente





Dr. Guerrero a splica cu dentro di loke cu conoce na Aruba ta existi un problema di artrosis generalisa. E pashentnan mayor di 65 aña ta kehando di dolor den nan region lumbar, den heup, den rudia, den schouder pasobra ta un tema cu a detecta cu ta hopi presente den e poblacion di Caribe.

Riba esey a suma cu e alimentacion den algun caso, no ta esun miho. Di e manera aki ta loke kier instrui mehorando e alimentacion, mehorando e peso y naturalmente siña e pashentnan con nan por tin un calidad di bida.

E resto ta wordo haci na Colombia, cual ta e maneho di e lesion di e articulacionnan, e dolor. Si bo bin cu Colombia cu dolor, bo ta bin bek Aruba cu un sonrisa riba bo cara, pasobra lo bo no por kere cu a pasa asina tanto tempo sin por tin un bon calidad di bida, pasobra no a haci ningun tratamento y na Colombia, den solamente 15 dia, ta mehora minimo un 70 pa 80% e calidad di bida.

Instituto Stemwell tin hopi cos pa haci pasobra tin hopi pashent na Aruba cu por beneficia di e tratamento aki.



Invitacion





Asina ta, no perde e encuentro aki. Dialuna awo, dia 28 di october, pa 7’or di anochi, dr. Guerrero lo tey hunto cu su ekipo di Instituto Stemwell y tambe dr. Howell na Holiday Inn den Las Palmas Ballroom. Bin 15 minuut prome pa bo haya e miho luga. Entrada ta gratis