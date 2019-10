Minister Plenipotenciario na Washington, Joselin Croes: E IMPORTANCIA DI COLABORACION INTERNACIONAL PA ARUBA

Minister Plenipotenciario na Washington, Joselin Croes a reacciona riba un corant local cu a “copy paste’ un post di su Facebook na unda el a compila tur e colaboracionnan, ayudo tecnico, capacitacion cu Aruba pronto lo ricibi di Fondo Monetario Internacional (IMF). E corant aki a cualifica e logro aki como un berguensa nacional y a implica cu e ta un berguensa cu Aruba mes no tin experto riba e tereno aki pa haci e trabounan rekeri.

“Na e corant aki mi kier haci e siguiente pregunta. Si New York Times, Miami Herald, CNN of BBC ofrece bo corant cu e lo manda un team di cuater hende Aruba pa duna bo team na Aruba training y of ayudo gratis y tambe nan lo yuda bo mehora bo corant cu consehonan valido, bo lo bise NO pasobra ta un berguensa pa bo corant of bo lo gradici’e pa considera bo corant y bo lo acepta e colaboracion y ayudo aki man habri?”.

Minister Plenipotenciario Croes a enfatisa cu Aruba mester ta agradecido cu e ayudonan internacional cu Aruba a logra haya danki na e insistencia di nos Prome Minister y Minister di Finansa, Economia y Cultura durante cada bishita na Washington DC of New York. IMF ta un institucion cu mas di 60 aña di experticio riba e ramo monetario y finansa publico. IMF tin 189 pais tur rond di mundo como miembro cu hunto ta traha pa stabilisa y mehora e situacion financiero y economico di mundo. Nan tin un total di 2400 empleado cu nan expertisio ta yuda paisnan cu training, capacitacion, audit, control, estadistica y mas. Nan ta yuda tur aña mas o menos 30 pais y nos ta previligia cu Aruba tambe lo ta un di e paisnan cu e aña aki y otro aña lo por conta cu e expertisio y ayudo di IMF.

Minister Plenipotenciario Croes a expresa cu esaki no ta significa ningun momento cu Aruba no tin hende capacita pa haci e trabounan aki. Esaki ta nifica cu Aruba lo haya ayudo pa controla y wak si e trabou cu e ta haciendo ta cumpli cu normanan internacional. Tambe e lo trece cu ne cu Aruba lo por compara su datonan cu otro islanan den Caribe pa wak con nos ta haciendo ya cu IMF tin tur e datonan aki.

Otro colaboracionan internacional importante pa Aruba, segun Minister Plenipotenciario Croes, ta por ehempel esun cu Pan American Health Organization (PAHO) cu ta yudando Aruba compila y traha estadística di e malesa di cáncer na Aruba. Den pasado nan a yuda Aruba cu raport riba obesitas y diabetici. Tambe Aruba ta haya ayudo di WorldBank (WB) pa cu e “doing business report”. Un otro colaboracion importante ta cu State Department y Department of Justice cu tambe ta colabora cu Cuerpo Policial di Aruba. Asina tin hopi mas colaboracion entre Aruba y instancianan internacional. No ta Gobierno so ta busca colaboracionnan y ayudo internacional pero por ehempel Universidad di Aruba, IPA, Biblioteca Nacional y hopi mas instancia publico y priva ta afilia nan mes cu organisacionnan internacional pa mehora nan servicio, curiculo y capacitacion di nan staff.

“Den tur caso ami lo sigui traha duro pa crea oportunidadadnan pa colaboracion y capacitacion pa Aruba, pasobra nos ta un isla chikito y no ta tur cos nos por haci nos so. Tur pais na mundo ta haciendo mesun cos y nos no por laga oportunidadnan grandi y positivo asina pasa nos voorbij.

Mi kier a uza e oportunidad aki pa encurasha y invita tur Arubiano cu ta interesa pa tuma cursonan gratis di IMF riba e topico di Maneho di Finansa Publico pa registra na IMF.org/PFMx. Ami a tuma parti di e curso aki y e ta hopi simpel y duidelijk. E ta yuda bo comprende con e presupuesto anual di pais Aruba ta wordo traha y e impacto cu cada desicion tin pa bo y pa bo isla. E curso aki ta habri pa un y tur cu ta interesa pa tum’e”, Minister Plenipotenciario Joselin Croes a duna di conoce.