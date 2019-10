Polis a bolbe detene choller femenino di fam K. pa destruccion y ladronicia

Diadomingo atardi a drenta informe di un caso di destruccion y ladronicia Olijfistraat na Dakota pa un persona cu ta haci fastioso.

Polisnan na yegada a papia cu un señora, kende ta splica cu e persona pa kende a pidi asistencia ta un persona hopi fastioso y problematico. Ta parce cu e persona a horta cartera di un bisiña. E doño a mira cu el a coy e cartera y a bay hala su atencion, pero a mira con el a saca e placa y despues a tira e cartera afo. El a bay cu 140 dollar y 25 florin.

Despues nan a bolbe haya problema cun’e ora cu dos dia atras el a kibra y drenta den cas di e denunciante, cual no a cay na agrado di e ladron. E persona a dicidi di baha su rabia riba auto di e denunciante y a causa daño na e vehiculo.

E señora a bay Polis pero nan no por a tuma su denuncia y mester bay Recherche, cual el a haci tambe. E oficialnan a bis’e cu nan ta trahando riba un otro caso den cual e aki ta envolvi y dialuna lo por tin mas noticia di su denuncia, con el a cana. E señora a bisa cu e no ta compronde di con ta laga e persona aki keda cana liber mientras cu tin denuncia haci contra dje. Esaki por causa, el a bisa, cu hende ta (victima) ta bay cera innecesariamente. Y esey a sosode tambe pasobra despues di e denuncia di diabierna, awo ta cartera di sobrino di e denunciante el a horta.

Polisnan a transporte pa warda di Playa unda mester presente dilanti Fiscal Auxiliar.

E sospechoso aki, segun esnan rond ta conta, no ta biba den e bario ey. Solamente e ta bin bishita e mama, kende ta un persona malo, pero e ta causa problema p’e tambe awo cu bisiñanan.

.