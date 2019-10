Playoff fast pitch femenino AA di ASB den recta final

Millizienne Richardson dominante y cu hit di “ORO” di Beba Cheong ta laga Aruba Bank Lady Tigers de tereno 1-0

Campeonato HEINEKEN fast pitch femenino den recta final cu tremendo wega di playoff. E fuerte equipo di San Nicolas di Carmelita y Marina Haynes esta Eagles a clasifica na promer lugar invicto y automaticamente a keda enespera di su contrincante. Aruba Bank Lady Tigers a elimina Jaguars Vitamin Water den 2 wega sigui den nan serie din best out of 3 y asina a pasa pa e gran final den un serie nobo di 3 wega pa determina campeon official 2019 di Aruba. E pitcher estrea Millizienne Richardson tabata riba monticulo pa Eagles mientras e internacional cu hopi experencia Rudlyn Ras a tuma control pa su equipo. Tabata un wega unda pitcheo tabata tin e control pa 7 inning completo di ambos banda. Den bom di 7 inning sinembargo Eagles a menasa y cu dos hende na base e hoben Yee Mei “Beba” Cheong ta conecta e hit di “oro” riba cusinchi di segunda impuhando e careda ganador pa asina laga Aruba Bank Lady Tigers den tereno 1-0 den un gran partido. Boxscore final Eagles 1 careda, 4 hit, 1 error y ta laga 11 coredor na base. Aruba Bank Lady Tigers 0 careda, 5 hit, 1 error y ta laga 7 coredor na base. Como equipo Eagles a bay di 23-4 pa un averahe di 174 y Aruba Bank a bay di 26-5 pa un averahe di 192 y por mira klaramente e dominio den pitcheo di ambos banda cu tabata tin riba henter e anochi. Mihor bateadornan pa Eagles ta Myah Thompson a bay di 4-2, Yee Mei “Beba” Cheong di 4-1, Gilda james di 2-1 mientras cu Millizienne Richardson a ricibi 4 base por bola intencional. Pa Aruba Bank Lady Tigers Yonina St Jago y Nikkaela Jacobs a bay di 3-1, Carianne Brete di 3-2 y Shakeena Croes di 4-1. Den combinacion e dos pitchernan a tira 16 ponche durante e anochi. Millizienne Richardson ta pone e victoria riba su nomber enfrentando 28 bateador tirando 37 bola y 76 strike pa un total di 113 lansamento y no ta permiti careda regalando 2 base por bola y ta permiti 5 hit ponchando un total di 9 bateador. Rudlyn Ras ta resulta pitcher perdedor pero por mira atras riba un tremendo actuacion enfrentando 31 bateador lansando 24 bola, 57 strike pa un total di 81 lansamento permitiendo 1 careda tras di 4 hit regalando 6 base por bola di cual 4 ta intencional propinando un total di 7 ponche. Asina Eagles ta pika a riba den e serie di best out of 3 1-0 y tin Aruba Bank lomba contra muraya unda Aruba Bank mester di un victoria pa extende e serie. Tremendo wega di softball AA. Fanaticada yega tereno bin miira e gran final!