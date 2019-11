Bo kier foto of video saca for di halto di bo negoshi, cas, tereno fiesta of evento ? yama 5696305

Si bo ta un comerciante cu kier propaganda bo localidad pa asina haya sa unda bo ta ubica, of bo kier djies mustra bo edificio su buniteza en completo sea riba foto of video? yama 5696305 pa bini y saca foto of video for di halto di bo edificio. Si acaso bo ta den real-estate y kier un foto of video extra-ordinario di un edificio cas of propiedad pa huur of bende? yama 5696305. Si abo como doño di un cas of tereno y kier saca foto of video di full un otro perspectiva di esakinan of si bo kier simplemente video of foto di halto di bo fiesta of evento? yama 5696305 mesora. Tambe si bo tin un evento y kier mira e magnitud di esaki riba foto of video? yama 5696305