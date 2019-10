Play Off Campeonato Domino Balashi 2019

Play Off di Campeonato Balashi 2019 a cuminsa cu e bataya pa esnan cu lo bai competi pa Campeon y Sub Campeon y esnan cu lo hunga pa lugar 3 y 4. E serie ta un “best out of three”.

Noord Stars “PIZZA HUT” DT – Ottley’s Strikers DT

Ariba Diabierna palo a cai. Nos amigo nan di p’ariba a bin por la goma y duna e Campeon nan actual Noord Stars “PIZZA HUT” DT een “pak slaagje” cu e victoria di 13 pa 9. Ottley’s Strikers DT den tur aspecto tabata superior ariba Noord Stars “PIZZA HUT” DT. Analista nan sa cu Noord Stars “PIZZA HUT” DT no ta e Campeon nan por nada y den e siguiente dos confrontacion nan Noord Stars “PIZZA HUT” DT a mustra Ottley’s Strikers DT cu cos no ta bai asina facil. Noord Stars “PIZZA HUT” DT a bounce bek pa gana Diasabra 13 – 9 y Diadomingo 13 – 8 y asina sigura nan lugar den Final pa e bataya di Campeon. Esnan cu tabata “ON” pa Noord Stars “PIZZA HUT” DT tabata Alex Kelly cu a bai di 8 – 1, Gregorio “Yoyo” Rodulfo 7 – 2 y Theo Panneflek 6 – 3.

X-treme DT – Old Parr DT

E serie entre X-treme DT y Old Parr DT a trece sorpresa grandi. Old Parr DT mester a reconoce cu X-treme DT ta “een maatje te groot” pa nan. Den dos wega sigui X-treme DT a pasa ariba Old Parr DT cu dos biaha e score di 13 pa 9. Aki si no tabata tin necesidad pa un di tres wega. Nos por bisa cu e experiencia di “Hermans” a haci hopi falta den e fila nan di Old Parr DT. Pa X-treme DT Zinho Saladin y Jacqueline Kwidama a demonstra nan superioridad y a mustra nan colega nan di X-treme DT e caminda pa victoria.

Final Campeonato Balashi 2019E proximo wega nan di e Final di Campeonato Balashi 2019 lo tuma lugar October 18, 19 y 20, 2019 na Sport Boys Club. Den e Final di Campeonato Balashi 2019 Noord Stars “PIZZA HUT” DT y X-treme DT lo topa otro pa determina ken lo bai cu e titulo maximo y automaticamente ken lo keda Sub Campeon. Pa lugar nan 3 y 4 Ottley’s Strikers DT y Old Parr DT lo enfrenta otro. E Final di Campeonato Balashi 2019 tambe lo ta un serie “best out of three”.

Aruba Domino Bond y e equipo nan participante ta conta cu tur nan fanaticada y Aruba en general pa presencia e confrontacion nan di caliber den Domino na Sport Boys Club.