Polis di barrio di distrito 1 ta actua, algun dia pasa nos a ricibi un reclamo di un auto sushi cu ta obstaculiza peatonnan nan pasada awe a ser kita!

Algun dia pasa nos a publica un opinion di un fiel lector cu a condena e hecho cu hendenan sin “gevoel” ta laga nan wacharaka para di tal forma riba caminda publico cu ta stroba e peatonan exponiendonan na peliger na Seroe Blanco. E sinberguensa aki a utiliza full e acera of banda di caminda forzando e peatonnan bay riba caminda cu tur e peligernan cu por existi. Ela pone su pick-up Dodge Dakota yen di sushedad den baki para den full su largo riba e acera obstruyendo e pasada di e peatonnan. Awe orguyosamente nos ta informa cu e wacharaka aki a ser kita pa polis. vs ta sigur cu tin mas vehiculonan den situacion di deterioro y ta stroba laga nos sa y nos lo hiba e mensahe pa e respectivo polisnan di barrio. Free for All a caba! Seguridad mester bin na prome lugar!