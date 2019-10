Posted in

Diaranzon madruga a drenta informe di cu tin un auto sospechoso y cu e chauffeur drumi aden patras di e pompstation na Seroe Blanco, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a lanta e homber for di sonjo y a bin compronde cu su pareha a core for di cas y pesey ela bay drumi eynan. Polis a hala su atencion y a core cun’e for di e sitio.