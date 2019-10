Bisinjanan preocupa a yama polis pa un otro bisinja cu nan tin 6 dia sin mira

Diamars anochi den careda di 11:30, Polis a bai pa Guatemalastraat. Aki algun habitante di e caya aki a splika Polis cu nan tin por lo menos 6 dia caba cu nan no ta wak un bisiña en particular di e caya ey. Polis a bai controla e cas menciona y despues di algun rato a presenta e persona R.G. y a splika Polis cu e ta bon bon ainda. Bisiñanan a keda contento di wak cu tur cos ta ok cu e persona cu ta pasando den algun dificultad den su bida, pero semper a keda cu mente positivo judando su bisiñanan. Danki Dios cu na Aruba ainda no ta manera Hulanda unda un persona por fayece den su cas y ta dura lunas promer cu hende haya nan falta.