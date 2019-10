Posted in

Diamars anochi a drenta informe di cu lo tin un homber cu a sera su yiunan pafo di cas y ta maltratando su pareha paden na un cas na Appelsinastraat, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e prome patruya nan a mira e agressor bandona e sitio. Un patruya a purba bay su tras pero a perde for di bista. E dama a declara na polis cu e no ta desea di entrega keho di maltrato. Polis a busca den vecindario pero no a logra topa cun’e.