Accidente di cadena cu 3 auto envolvi banda di Marriott y den e auto memey cilinder gas

Dialuna merdia a drenta informe di un accidente di cadena y cu hende herida banda di Marriott, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Van a slow down pa un auto su dilanti cu a slow down pa baha caminda y su tras un Toyota Yaris pero tras di e Yaris tabata bini un Mitsubishi Lancer cu velocidad hopi halto cu no a paga tino y a bay dal e tras Yaris mande bay dal tras di Van. E impacto tabata fuerte. Debi na e impacto aki e chauffeur di e Lancer a resulta herida y tabata histerico, mientras cu e chauffeur den e Yaris cual tabata tin un cylinder chikito full yena cu gas y esaki debi na e impacto a haya un leak y a cuminsa yena gas den e auto. Mesora polis a saca e chauffeur di e Yaris y a pone na un distancia mientras a sera e area pa evita cualkier desgracia peor. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan.