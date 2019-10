Posted in

Dialuna mainta un di nos colaboradornan pasando den Rooi Afo a nota un auto colgando mita riba caminda y mitar den un canal, mesora e colaborador a bay brinda ayudo pensando cu e chauffeur lo a bira malo of algo por estilo. A bin resulta cu e hoben ta tur spanta keriendo cu si e move e cu e auto lo bay abao cay den e canal. Cu yudanza di e colaborador a logra saca e chauffeur for di e vehiculo y a busca ayudo pa saca e auto for di e canal.