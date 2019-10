Polis a detene chauffeur burachi cu a baha caminda bay dal auto staciona na Bubali

Posted in

Diadomingo atardi Polis di trafico a bay na e parkeerplaats di e bar restaurant E Boco na Bubali, unda lo tin un auto lo a baha caminda dal den un otro auto staciona den e parkeer plaats.

Na yegada di e patruya en berdad a bin topa cu un Toyota Corola shinishi staciona mal para riba e parkeerplaats. Polis a bay chek kico exactamente a sosode y e manehador di e Kia Optima blanco ta conta polis cu e ta para den e parkeerplaats ora cu diripiente un auto a bin dal su auto.

Polis a bay chek cu e manehador di e Corolla, y a resulta cu e no por ni para riba su pia. El a bisa polis cu ta di trempan e tabata bebe caba. Mesora a bay over pa detene e persona aki pa maneha auto bou influencia di alcohol y no tin rijbewijs cun’e. A pidi presencia di dogcatcher pa asina transporta e homber burachi aki pa warda di Shaba.