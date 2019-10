Detencion di 2 persona pa malcomportacion den area turistico

Diadomingo marduga, polisnan encarga cu mantencion di ordo publico den e area rond di Hot Zone banda di e highrise hotelnan, a detene dos homber pa motibo di mal comportacion. Aparentemente nan no kier a sigui ordo di Polis, pa cual a defensornan di ley a haci uzo di e poder cu husticia ta duna nan, pa detene ambos homber. E caso specifico aki a tuma luga na altura di South Beach Mall. Ey Polis a señala dos homber haciendo fastioso. A core cu nan for di e vecindario pero nan no kier a tende y a regresa. Comosifuera poco, na nan regreso a cuminsa tira palabra pa e Polisnan y a bira agresivo. Mesora a detene nan, a boei nan y a transporta nan pa Warda di Polis na Shaba pa ey presenta nan dilanti un Sub Fiscal pa dicidi kico ta haci cu nan.