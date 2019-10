Varios patruya a bay pa un grupo di hoben canando cu machete den man den area turistico banda di e highrise hotelnan

Diasabra anochi na e area turistico cerca di e highrise hotelnan a nota un grupo di mucha homber canando rond cu machete den man. Testigonan no a bacila y a yama Polis mesora, pa evita un pelea cu arma den area turistico. Polisnan a mobilisa lihe pa e sitio, unda a topa cu e bringadonan pero no a logra haya e arma blanco.

Varios unidad di Polis a yega Palm Beach Plaza Mall pa asisti nan cuerpo di siguridad cu e grupo di hobennan problematico aki. Nan a avisa autoridad cu e gang tabata cana arma cu machete y tabata buscando un of mas hoben pa bringa. Polis a busca den vecindario y a logra topa e grupo banda di Texas de Brazil dilanti Playa Linda Resort.

No a haya nan cu ningun machete. Asina mes Polis a duna nan un bon scual pa nan comportacion y nan intencion. A splica nan tambe di e consecuencia pa bin busca bringamento den areanan publico asina, specialmente riba nos corridor turistico. Cu un bos serio y autoritario a purba subraya e mal nomber cu nan ta duna Aruba y e impacto cu nan actonan por tin pa nos economia. No a sinti for di nan cu a capta esaki mucho bon of cu nan ta duna mucho interes na e consecuencianan. Di tur manera, como medida di prevencion, polis a core cu nan for di e sitio y a ordena tur pa nan bay nan cas. A taha nan cu si topa cu nan atrobe den e area, cu lo detene nan mesora.