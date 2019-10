Atraco Team hunto cu e team di arresto a haci entradanan judicial na Pos Chikito y Village

Prome cu e ultimo atraco diabierna anochi ya e team di atraco tabata tin pista di ken lo tabata e atracadornan cu lo a comete e ultimo atraconan y tabata preparando pa entradanan judicial tanto na Pos Chikito como na Caya Bonaire na Village. Pero asina mes polisnan a prepara pa e entradanan judicial aki den oranan di madruga. Na momento di e entradanan judicial di un of otro manera no a logra haya e sospechosonan busca na e adresnan indica of sea nan no tabata na nan respectivo cas. Despues di a haci e entrada judicial na Pos Chikito simultaneamente cu esun di Village pero na ambos adres nan no a haya ningun di e 2 sospechoso cu ministerio publico a duna autorizacion pa entrada judicial cu buskeda y detencion. Un di 3er sospechoso un momento of otro lo ser emiti su buskeda y detencion ya cu su adres ta conoci pa e team di atraco. Despues di cu nan no a haya e un di e sospechosonan femenino na su cas na Pos Chikito polisnan atento a logra detene e sospechoso aki scondi na un cas na Caya Saba. Mesora nan a hib’e warda di polis. Un momento of otro polisnan lo captura e otro sospechoso y por spera mas detencion. Na e cas na Caya Bonaire e team innvestigativo a encontra cu varios evidencia usa durante e ultimo 6 atraconan aki. Autoridad ta conseha e sospechoso busca y su (sus) complicenan pa nan entrega nan mes na warda di polis mas cercano pa nan no haya nan mes cu un mal rato ora cu detene nan den casnan di otro of riba caya sin cu nan spera.