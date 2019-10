Discussion y pleito entre un pareha na un cocktail lounge

Diasabra madruga a drenta informe di un pleito entre 2 persona dilanti un cocktail lounge na Wayaka, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki a surgi un problema entre e pareha y cosnan a bay for di man. Segun testigonan e pareha aki tabata descuti formal pafo di e bar. Un di nan no kier a acepta cu e relacion a termina, segun testigonan. Polis a presenta mas cu un biaha na e bar aki pa intermedia, pero despeus di tanto bishita di polis tabata suficiente. A bay over na hinca un di nan den dog catcher y hib’e cas pa asina evita mas problema y mirando cu ta sospecha cu ambos ta bou di influencia di alcohol. E transportacion di e dama no a bay facil mirando cu el a risisti formal cu agentenan policial.