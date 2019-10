Mal maniobra a pone chauffeurnan perde control y auto a bay cay den rooi na Tamarijn

Posted in

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente na Bloemond, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Nissan Tiida preto tabata bini for di Bloemond bayendo pa Tamarijn y un Suzuki Jimny color blanco cu tabata bini for di direccion contrario y a haci un mal maniobra y a ocasiona cu ambos auto a perde control y accidenta. E Jimny a dal den un cura di transhi y cay den un rooi y e Tiida a draai casi 180 grado. Den e Jimny tabatin grupo di hoben cu tabata cla pa bay riba un paranda. Afortunadamente no tabatin hende herida pero e daño material si tabata hopi.