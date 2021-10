Posted in

Diaranzon atardi a drenta informe di un accidente den Avenida Milio Croes. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un pick up a bira sali for di e parkeerplaats pa bai pariba y lo no a preferencia na e van cu tabata bayendo pabao. E airbags di e pick-up a deploy y patras tabata tin un mucha cu tabata un poco spanta den su childseat. Afortunadamente ningun persona a resulta herida.