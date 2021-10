HENDE MUHE SANO TA EKIVALENTE NA BENEFICIONAN SALUDABEL

Posted in

“Pa ta un bon mama, casa, amiga, yiu of colega nos mestercuida nos mes prome y pone nos mes como prioridad”

Dialuna a tuma luga na Marriott Hotel e evento espectacularpa hende muhe cu ta den un posicion di liderazgo, WOMEN LET’S TALK FORUM. Prome Minister a duna un discursoenfatisando cu cada hende muhe por briya cu luz propiomientras cu cada un ta yuda otronan briya hasta den situacionnan dificil den bida.

Como Minister encarga cu cuestionnan di genero, e enfokeclave di e administracion di Prome Minister ta pa empoderahende muhe grandi y chikito y pa logra igualdad di genero.

Rond mundo e ser femenino ta avansando mas cu nunca. No ta un secreto si cu ainda tin barera cu ta stroba e ser femenino, di cualkier antecedente, di logra nan maximo potencial y oportunidadnan incluyendo oportunidadnan pa ta na cabes di un compania of nacion. Den su discurso, Prome Minister a remarca cu e pandemia di Covid 19 a trece cambionan y avansenan den nos bida diario, relacionnan, scol of traboupero tambe a trece retonan pa cada un di nos como hendemuhe.

“E pandemia aki a pone nos enfrenta e hecho cu e avansenancu nos a haci ta fragil y ta briya un luz riba e retonan cu e hendenan muhe a enfrenta. Rond mundo e ser femenino ta esun cu mas a wordo afecta door di e pandemia. Hopi a perdetrabou, mester a tuma dianan liber sin pago pa cuida di nan yiunan door cu scol a cera y e cantidad di violencia domesticoa subi.

Nos mester ta cauteloso cu un crisis temporario no hiba nos naun regresion structural pa loke ta trata igualdad di genero. Esaki lo no ta aceptabel, lo manda nos bek atras y lo tin un impacto negativo riba creacion di un sociedad mas fuerte, resiliente y igual.

Den mi punto di bista e solucion ta obvio. E retonan nosdilanti por wordo ataka si nos tuma den consideracion e papelcu e hende muhe ta hunga den nos sociedad y nos economia. Nos mester sigura cu e hende muhe por sigui riba e camindapa ta independiente economicamente creando mas oportunidadpa cada un di nan den posicionnan di liderazgo.

Como lidernan femenino, nos ta laga nos mes por ultimo ribanos “to do list” ya cu nos ta tuma mucho cos riba nos mes orata toca famia, relacionnan of trabou. Pero nos ta consciente sicu pa nos ta un bon mama, casa, amiga, yiu of colega nosmester cuida nos mes prome.

Covid a impacta e bienestar di e trahado femeninoprofundamente mirando cu e probabilidad pa depresion, ansiedad y fatiga mental a subi entre e hende muhe trahado y esnan den posicion di liderazgo. Den comparacion cu e hendehomber, e hende muhe ta hopi mas cansa y esaki mestercambia.

Mi ta urgi cada e doño di negoshi pa caba cu e epidemia di cansancio y stress. Den e mundo cu nos ta bibando, e bienestardi empleado no ta un beneficio mas sino un strategia. Unabes e empleadonan ta bon nan lo ta mas resiliente y productivo cuallo resulta den un compania resiliente. E formula ta simpel, hende muhe sano ta ekivalente na beneficionan saludabel.

Nos papel como hende muhe ta importante pa pone e cos akitraha. Mi ta encurasha tur lider femenino pa enfoca riba nossalud y bienestar general. Nos famia, comunidad y companiata conta cu nos ta pone nos mes como prioridad. Sigur esaki ta mas facil pa bisa cu pa haci. Pero nos por siña di otro con pa logra esaki. Si cada dia nos inspira otro door di comparti nosexperiencianan con nos a logra, sigur nos lo logra pasa door di nos retonan tanto na trabou como na cas, cu yiu, nietonan, casa, mama of tata, salud of financieramente”, Prome Minister a bisa.

Na final di su discurso, Prome Minister a ilustra: “No paga e luz di otro pa bo luz por briya. Tin luga suficiente den e universo pa tur nos luznan briya. Djis imagina bo con hopi luz lo briya si tur nos luznan ta briyando hunto. Nos por hasta ilumina e caminda scur di otronan cu ta pasando den scuridaddi nan bida. Mi ta invita bo pa briya bo lus”.