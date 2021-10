Posted in

Diamars mainta a drenta informe di un accidente pariba rotonde Tanki Leendert. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur di un van lo no a regula velocidad ni mantene distancia y a dal tras di un truck. Afortunadamente ningun persona a resulta herida. E chauffeur di e van a purba di huy for di e sitio. Polis a detene e chauffeur di e van cu no tabata tin su documentonan.