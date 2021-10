A ALOCA FONDO NECESARIO PA EPB HABRI 2 KLAS PA HOBENNAN CU DESDE SEPTEMBER NO POR A CUMINSA SCOL.

Posted in

ORANJESTAD – Siman pasa Minister encarga cu Enseñansa y Deporte Endy Croes a duna un splicacion amplio di e situacion na EPB cu tin 33 hoben sin por cuminsa scol desde september. E siman aki e mandatario ta informa cu teniendo cuenta cu e importancia di e situacion, leerplicht y vision pa enseñansa, a logra yega na un solucion. A percura pa pone e fondonan necesario disponibel pa maestronan por surpasa e porcentahe di oranan extra. Asina ta permiti EPB pa por habri 2 klas mas pa e hobennan por cuminsa scol.

Contexto

Na EPB tin un grupo di hoben cu no por a cuminsa scol desde september. 21 di e hobennan aki ta cay bou di EPB Oranjestad y 12 ta cay bou di EPB San Nicolas (total 33). E motibo di esaki ta door cu tin un norma pa locual ta trata oranan extra (over uren) cu ta encera cu maestronan no por surpasa 4% na ora extra.

Despues di un conseho positivo di inspectie di onderwijs y tambe despues di a reuni cu EPB a Minister Croes a tuma e decision pa pone e fondonan necesario disponibel pa por surpasa e oranan extra cu ta stipula na 4%. Asina ta permiti EPB pa por habri e 2 klasnan necesario pa e 33 hobennan por cuminsa scol. EPB lo tuma contacto cu tur e almunonan y/of nan mayornan y stipula e fecha cu e 2 klasnan lo habri pa e alumnonan por bay scol.

Minister Croes ta conclui gradiciendo tur e departamentonan cu a yuda yega na e conseho corecto y alabes boluntad di tur e stakeholders, pa hacie posibel cu como Minister por resolve e reto aki.