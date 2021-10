Falta di preferencia causa di accidente cu hende herida na Driemasterstraat

Posted in



























Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada Boliviastraat/Driemasterstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di e Toyota Yaris blanco biniendo for di Boliviastraat no a para pa duna preferencia na e Toyota Yaris shinishibcu tabata bini for di nort den Driemasterstraat. Ela dal e auto shinishi y a sigui straight dal un borchi trafico. Debi na e impacto tanto e chauffeur como e ocupante di e auto shinishi a resulta y tabata keha dibdolornan leve. Na yegada dibe ambulans nan a controla y atende ambos victima na e aitio mes.