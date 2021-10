Posted in

Diasabra madruga a drenta informe di cu tin un auto sospechoso para basta rato cerca di e radar di kustwacht na Westpunt, mesora a dirigi 2 patruya na e sitio. Na yegada di e patruyanan a bin resulta un pareha den un auto Kia shinishi. Polis a atende cu nan y a bin resulta cu nan a bay eynan como cu ta un sitio aleha y nan por haci nan cosnan amoroso. Nan a lubida cu e sitio eynan tin camara full rond cual ta ser monitoria constantemente. “Caught on tape during the action”!