Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na cruzada Rudolf Arendstraat/ Emmastraat

Posted in

E otro auto a bay dal cura di cas kibra

































Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada Rudolf Arendstraat/Emmastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compornde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e Nissan March biniendo for di pabao den Rudolf Arendstraat no a duna preferencia na e Nissan Versa biniendo for di nort den Emmastraat y e March a dal e Versa desvie mande bay dal e acostumbrado cura cu tin record di haya impacto door di accidente y kibra esaki. Debi na e fuerte impacto ambos chauffeur a resulta herida. E chauffeur di e Nissan March mitar di su curpa tabata colga pafo y tabata tin un kap na su cabez mientras e chauffeur di e Versa tabata keha di dolor di pecho. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos victima pero a transporta unicamente e chauffeur di e March pa hospital.